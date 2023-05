Milan-Cremonese, Ballardini: “Carnesecchi può arrivare lontano”

Ballardini, allenatore lombardo, ha parlato in conferenza dopo Milan-Cremonese, partita della 33^ giornata della Serie A 2022-2023.

L'allenatore lombardo Davide Ballardini ha parlato in conferenza stampa nel post partita di Milan-Cremonese , partita della 33^ giornata della Serie A 2022-2023 che si è giocata allo stadio 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Come ha preparato la partita considerando i tanti cambi del Milan: "Il Milan aveva 4-5 titolari, noi abbiamo cambiato 4-5 giocatori rispetto al Verona. Poi è sempre il Milan".

Come commenta le prestazioni di Vasquez e Chiriches: "Hanno fatto una buona partita. Vasquez ha sbagliato poche partite da quando sono arrivato in tutte le posizioni in cui ha giocato: ha personalità, è attento, è difensore, ha il dovere di fare queste partite. Chiriches, se sta bene, è giocatore".