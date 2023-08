Milan, data e orario della conferenza stampa di Chukwueze | News

Nonostante l'ufficialità sia giunta ormai da diversi giorni, Samuel Chukwueze non aveva ancora avuto modo di presentarsi in conferenza stampa ai giornalisti. Ora che la squadra è rientrata a Milanello dalla tournée negli USA, alla quale lui non ha partecipato, il Milan ha organizzato la presentazione ufficiale dell'esterno nigeriano.