Conceicao: “Ecco cosa non ha funzionato finora al Milan. Fonseca …”

Sergio Conceicao , nuovo allenatore del Milan , si è presentato in conferenza stampa a Milanello . Al tecnico portoghese, che, alla guida del Porto per sette stagioni, dal 2017 al 2024 , ha vinto ben 11 trofei nazionali , è stato chiesto cosa non abbia funzionato finora nel Diavolo. Risposta molto netta da parte del lusitano, che ha fatto notare come siano tanti gli aspetti problematici. Ecco, dunque, un estratto delle sue parole ( QUI LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA ).

Cosa non ha funzionato finora nel Milan: "Secondo me non c'è una sola cosa. Ci sono tante cose. Alcuni parlano di organizzazione, altri di problemi mentali, altri fisici. Penso che devo mandare un abbraccio a Fonseca, ha avuto periodi bellissimi, con partite che mi sono piaciute tanto e altre meno. Noi vogliamo essere sempre perfetti, ma non è possibile. Ci sono gli avversari. Ogni settimana è difficile in campionato e in Champions, dobbiamo essere preparati. Non voglio entrare in dettagli, non sarebbe corretto per un allenatore serio, bravo e che conosco da anni".