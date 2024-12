Milan, Conceicao alla Allegri: “Il calcio è semplice: fare gol e non prenderne”

A quel punto, il senso del discorso di Conceicao ha ricordato - molto da vicino - quello che avrebbe potuto, per esempio, fare Massimiliano Allegri qualora fosse approdato alla guida del Milan. "Il gioco dominante? Per me il calcio è semplice, molto semplice: c'è una porta in cui bisogna fare gol e una per non prenderne. Se poi il gioco dominante per voi significa altro, per me significa fare i risultati. Mi parlate di possesso palla, tiki taka: per me il tiki taka è metterla dentro". LEGGI ANCHE: Milan, presentato Conceicao: le sue parole in conferenza stampa >>>