Sergio Conceicao, allenatore rossonero, ha parlato a Milanello in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Como, partita della 29^ giornata della Serie A 2024-2025: per l'occasione, il tecnico del Diavolo ha anche risposto ad una domanda su Cesc Fabregas. In particolare al lusitano è stato chiesto se fosse maggiormente motivato a battere i lariani dal momento in cui l'ex Barcellona è stato accostato più volte al club di via Aldo Rossi nelle ultime settimane, in vista della prossima stagione. Ecco cosa ha detto sul tecnico spagnolo (QUI LA CONFERENZA COMPLETA).