Milan-Como, Conceicao schietto sul futuro: e sull'obiettivo Champions League ...

Se la Champions League è ancora fattibile: "Lottiamo tutti i giorni per avere una rivoluzione e un'evoluzione come squadra. Solo così i risultati migliorano. Pensiamo al presente, domani affrontiamo un bel Como, non c'è bisogno di pensare troppo avanti. Lavoriamo tutti i giorni e hanno piacere nel farlo. A volte lavoriamo davvero forte e sono contenti. Il gruppo sta bene, cerchiamo di mettere in campo ciò che facciamo in allenamento. Voi non lo vedete, ma mi hanno dato risposte straordinarie in allenamento. I conti li facciamo alla fine".