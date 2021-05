Milan-Cagliari, Semplici: “Prestazione eccezionale, godiamoci la salvezza”

Leonardo Semplici, tecnico rossoblu, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Cagliari, gara della 37^ giornata di Serie A

Sul pareggio in casa del Milan: “I ragazzi hanno approcciato alla gara in maniera giusta, non era facile fare punti qui dopo tanti anni a secco”.