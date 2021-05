Milan-Cagliari, Pioli: “Ora dobbiamo reagire. Atalanta? E’ troppo importante”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Cagliari, gara della 37^ giornata di Serie A

Sull'approccio del Cagliari dopo il risultato di Crotone: "Purtroppo credo di si, ma la nostra prestazione non è stata come quelle recenti, abbiamo trovato delle difficoltà e nelle difficoltà abbiamo perso lucidità".

Sulla partita con l'Atalanta: "Ora si fa davvero importante, avevamo una grande occasione e non l'abbiamo sfruttata, ora testa al match con l'Atalanta. Veniamo da una grande settimana, e vogliamo farlo anche in casa dell'Atalanta".

Sul Milan in casa e fuori: "Quando troviamo squadre cosi chiuse andiamo in difficoltà. Servivano giocate dei singoli o palle inattive, non è stata la serata migliore".