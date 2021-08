Milan-Cagliari, Pioli: “Bennacer è pronto, poi vedremo le scelte che farò”

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Cagliari, ha parlato delle condizioni fisiche di Ismael Bennacer. Domani sarà titolare? Le dichiarazioni

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Cagliari, ha parlato delle condizioni fisiche di Ismael Bennacer. Domani sarà titolare? Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "La condizione è piaciuta, è pronto per giocare. Poi vedremo che scelte farò. Bisogna aspettarsi prestazioni importanti perché sa riempire il campo. Ha tutto". Clicca qui per leggere tutte le dichiarazioni di mister Stefano Pioli