Milan-Bologna, Pioli: “Ibrahimovic convive con gli acciacchi, ma sta bene”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic nella conferenza stampa della vigilia di Milan-Bologna di domani sera

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa a Milanello alla vigilia di Milan-Bologna di domani sera a 'San Siro'. Interrogato dai giornalisti presenti sulle condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic, Pioli ha detto: "Convive con i suoi acciacchi, ma sta bene". Su cosa, invece, Zlatan dovrà fare in questo finale di stagione per risultare decisivo, l'allenatore del Milan ha detto sicuro: "Deve aiutare la squadra come ha sempre fatto". Milan, le top news di oggi: esclusiva La Florio, piace uno juventino.