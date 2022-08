Milan-Bologna, Pioli: “De Ketelaere pronto a partire dall’inizio”

Stefano Pioli , alla vigilia di Milan-Bologna di Serie A, ha parlato del possibile esordio di Charles De Ketelaere dal primo minuto. L'allenatore rossonero, però, puntualizza sul fatto che il belga abbia ancora bisogno di tempo per ambientarsi al meglio. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa.

"Mi fido di lui, può essere pronto e potrebbe essere arrivato il momento di farlo partire dall'inizio. Di certo gli va dato tempo, ma è molto intelligente e mi sta sorprendendo anche per come impara movimenti e lingua. Ci dà soluzioni, ho tanta scelta e vedremo di partita in partita".