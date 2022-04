Milan-Bologna, Pioli: “Troveremo motivazione da questa partita”

Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Bologna di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni.

Cosa ha detto alla squadra: "È normale ci fosse delusione, volevamo vincere e l'abbiamo dimostrato. Quando non ci riesci è normale subire un piccolo contraccolpo. Da domani si volta pagina come sempre. Ci prepariamo per la prossima, un'altra gara tosta".

Sulla pressione subita e come pensa di superarla: "Non sono d'accordo. La squadra ha giocato, da squadra vera. Ha cercato di costruire, di incidere e di essere pericolosa. Poi abbiamo perso lucidità. Siamo stati frenetici nel finale di gara. Non abbiamo giocato con ansia però o con un aspetto psicologico negativo. Oggi l'ultima giocata non ci è riuscita. Questo è il nostro rimpianto".