Milan-Bologna, Mihajlovic: “Non abbiamo nulla da perdere”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa della partita contro il Milan, in programma domani sera alle 21:45 a San Siro.

“Quale sarà la zona di campo con i duelli decisivi? Tutte posso essere decisive. È una partita per la quale abbiamo poco tempo per la preparazione, così come loro – spiega Mihajlovic -. Noi sappiamo quello che dobbiamo fare, andiamo lì per fare la nostra partita. Il Milan sta bene, ma anche noi stiamo bene. Non abbiamo nulla da perdere”. INTANTO IL BARCELLONA E’ IN CRISI. SI PARLA ANCHE DI MILAN, CONTINUA A LEGGERE >>>