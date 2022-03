Milan-Bologna, la conferenza di Pioli sarà domenica alle 9.30 | PM News

Stefano Pioli, allenatore rossonero, parlerà in conferenza stampa domenica mattina alle 9.30 alla vigilia di Milan-Bologna

Terminati gli impegni con le Nazionali, il Milan inizia a preparare con tutti gli effettivi la prossima partita di campionato contro il Bologna. La gara è in programma lunedì sera alle 20.45 e chiuderà il programma della 31^ giornata del campionato di Serie A. Una sfida che i rossoneri vorranno vincere per restare ancora in vetta alla classifica ed ottenere tre punti per avvicinarsi sempre più alla conquista dello scudetto.