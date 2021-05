Milan-Benevento 2-0, Pioli: “Ottima prestazione di Romagnoli” | News

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Benevento, gara della 34^ giornata di Serie A

Si è rivisto il Milan d’inizio stagione col rientro di Ibrahimovic? "In settimana lavoriamo per cercare altre soluzioni, cerchiamo di mettere in difficoltà gli avversari. A livello mentale la squadra è stata brava. Non era facile perché il risultato era pesante, abbiamo giocato con determinazione e la giusta concentrazione".