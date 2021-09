Milan, Bakayoko: “Ibrahimovic? La sua personalità è nota. E’ un esempio”

Tiemoué Bakayoko, centrocampista del Milan classe 1994, ha raccontato il suo primo incontro con Zlatan Ibrahimovic. Le sue dichiarazioni

"Tiemoué Bakayoko, centrocampista del Milan classe 1994, ha raccontato il suo primo incontro con Zlatan Ibrahimovic. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa: "Ci siamo incontrati e abbiamo parlato, tutti si sono presentati. La personalità di Zlatan è nota, dobbiamo prenderlo come esempio e replicare la sua personalità. Sono contento di giocare con lui". Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale di Tiemoué Bakayoko