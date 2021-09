Milan-Atletico, Simeone: “Milan fortissimo, è una vittoria fondamentale”

Diego Pablo Simeone ha parlato in conferenza al termine di Milan-Atlético Madrid, partita della 2^ giornata del Gruppo B di Champions League

Sulla prima mezz'ora di gara: "È vero, nei primi trenta minuti ci hanno messo sotto e non avevamo gli strumenti per uscire da quell'attacco. Poi sono rimasti con un uomo in meno e da lì è cambiata la partita. Già dall'inizio del secondo tempo il ritmo è migliorato, siamo cresciuti con De Paul. Poi c'è stato il gol di Griezmann, cercavamo di trovare un modo per penetrare la difesa. Sono contentissimo per Antoine, aveva bisogno di questo gol. Non avevo dubbi nel contare su di lui, c'è da chiedere il massimo da giocatori come lui".