Milan-Atletico, Pioli: “Giocato una grande partita. Brahim ha una tendinite”

Stefano Pioli ha parlato in conferenza al termine di Milan-Atlético Madrid, partita della seconda giornata del Gruppo B di Champions League

Sulla partita e sull'arbitro: "Abbiamo giocato una grande partita, sicuramente. Abbiamo creato, siamo stati squadra, abbiamo subito pochissimo, anzi nulla. Eravamo padroni del campo, quindi la prestazione della squadra ci doveva dare grandissima fiducia. Le decisioni dell'arbitro... Sì, Franck ha fatto un fallo che si può evitare ma è di gioco, non da secondo giallo e non da lasciare una squadra in Champions League in dieci dopo trenta minuti. Il rigore c'è, non c'è: appena l'ha visto ha fischiato. Peccato, avremmo meritato".