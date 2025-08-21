Milan, Athekame: “Mi ispiro molto a Dani Alves. Allegri insiste …”

Si sente più terzino o quinto di centrocampo? "Di base gioco in una difesa a 4 come terzino. Poi che sia a 4 o a 5, sono a disposizione. Io preferisco giocare in un 3-5-2, a tutta fascia. Vedremo, io sono qui per essere a completa disposizione. Rispetto tutte le scelte. Sarò disponibile in ogni ruolo".
Cosa chiede Allegri in fase difensiva? "Lavoriamo tutti molto difensivamente e offensivamente. Insiste molto sulla difesa, sappiamo sia importante, dobbiamo difendere bene".
A quale terzino si ispira? "Mi ispiro molto a Dani Alves. Ho dei buoni dati difensivi. Non mi piacciono i paragoni. Mi ispiro a giocatori forti, ma voglio concentrarmi su di me".
Allegri ha influito sulla scelta di venire al Milan? "Impatto positivo, ho voluto venire qui. È un grande allenatore, è molto disciplinato. È stato importante per me e mi permetterà di migliorare".
