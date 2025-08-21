Pianeta Milan
Milan, Athekame: “Mi ispiro molto a Dani Alves. Allegri insiste …”

Zachary Athekame si è presentato alla stampa a Casa Milan come nuovo giocatore rossonero. Ecco alcune delle sue dichiarazioni
Zachary Athekame si è presentato come nuovo giocatore rossonero nel corso di una conferenza stampa a Casa Milan. Il terzino svizzero si è dimostrato molto carico per questa nuova avventura nella sua carriera. Rispondendo ad alcune domande dei giornalisti presenti, ha parlato del suo ruolo preferito, dell'idolo a cui si ispira e dell'ambientamento con Allegri. Di seguito, si riportano le sue parole.

Milan, Athekame: "Preferisco giocare come esterno a 5"

Il Milan vuole attaccare anche sulla destra? Si sente più difensivo o offensivo? "In allenamento lavoriamo bene sotto ogni aspetto. A sinistra c'era una combinazione validissima, ma penso che si possa lavorare bene anche sulla destra. La squadra è pronta. A me piace attaccare, spingo, ma lavoriamo bene su entrambe le fasce".

Si sente più terzino o quinto di centrocampo? "Di base gioco in una difesa a 4 come terzino. Poi che sia a 4 o a 5, sono a disposizione. Io preferisco giocare in un 3-5-2, a tutta fascia. Vedremo, io sono qui per essere a completa disposizione. Rispetto tutte le scelte. Sarò disponibile in ogni ruolo".

Cosa chiede Allegri in fase difensiva? "Lavoriamo tutti molto difensivamente e offensivamente. Insiste molto sulla difesa, sappiamo sia importante, dobbiamo difendere bene".

A quale terzino si ispira? "Mi ispiro molto a Dani Alves. Ho dei buoni dati difensivi. Non mi piacciono i paragoni. Mi ispiro a giocatori forti, ma voglio concentrarmi su di me".

Allegri ha influito sulla scelta di venire al Milan? "Impatto positivo, ho voluto venire qui. È un grande allenatore, è molto disciplinato. È stato importante per me e mi permetterà di migliorare".

