Milan, Athekame: “Mi ispiro molto a Dani Alves. Allegri insiste …”

Si sente più terzino o quinto di centrocampo? "Di base gioco in una difesa a 4 come terzino. Poi che sia a 4 o a 5, sono a disposizione. Io preferisco giocare in un 3-5-2, a tutta fascia. Vedremo, io sono qui per essere a completa disposizione. Rispetto tutte le scelte. Sarò disponibile in ogni ruolo".

Cosa chiede Allegri in fase difensiva? "Lavoriamo tutti molto difensivamente e offensivamente. Insiste molto sulla difesa, sappiamo sia importante, dobbiamo difendere bene".

Allegri ha influito sulla scelta di venire al Milan? "Impatto positivo, ho voluto venire qui. È un grande allenatore, è molto disciplinato. È stato importante per me e mi permetterà di migliorare".