Milan-Atalanta, Pioli: “Ho percepito un po’ di attenzione in più”

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Atalanta, ha parlato dell'atmosfera respirata nello spogliatoio in questa settimana. Nessun bisogno di discorsi motivazionali, la squadra ha vissuto le stesse abitudini di sempre, ma si è percepita un po' di attenzione in più. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa.

"La settimana è stata molto normale per le nostre abitudini: ci sono colloqui collettivi e individuali, attraverso video e situazioni tecnico tattiche. Non ho avuto la necessità di fare discorsi motivazionali, sono tutti concentrati e attenti. Vi sembrerà strano, ma ho percepito solamente una piccola percentuale di attenzione in più, che è molto positivo. Per il resto la stessa attenzione, gli stessi sorrisi tra di loro, la stessa voglia di lavorare. Non c'è stato bisogno di un mio intervento fino ad oggi, poi vedremo domani".