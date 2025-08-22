Pianeta Milan
MILAN-CREMONESE

Milan, Allegri: “Modric titolare? Deciderò. Su Loftus-Cheek e Fofana …”

Youssouf Fofana AC Milan allenamento Milanello
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato alla vigilia di Milan-Cremonese in conferenza stampa. Le sue parole su Fofana e Loftus
Milan-Cremonese, i rossoneri si preparano al debutto stagionale in Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri ha già iniziato la stagione, vincendo per 2-0 nei trentaduesimi di Coppa Italia contro il Bari. Ora spazio al campionato con la prima partita in programma domani sera a San Siro. Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato alla vigilia di Milan-Cremonese in conferenza stampa.

Milan, Allegri: parole molto importanti per Fofana e Loftus-Cheek

Come sta vedendo Ruben e se Modric può giocare dall'inizio: "Oggi deciderò se farlo partire dall'inizio o in corso. Per quanto riguarda Ruben e Fofana, hanno fisicità e tecnica. La loro convinzione è che a fine anno, comunque, devono aver fatto in due almeno 15 gol".

Parole molto importanti per le due mezzali rossonere. Loftus-Cheek arrivò in doppia cifra con Stefano Pioli, mentre ha avuto problema specialmente con gli infortuni durante la scorsa stagione.

