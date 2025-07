Milan, Allegri: “Modric è un campione. Alzerà il livello tecnico”

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato anche dell'arrivo di Luka Modric in conferenza stampa da Singapore. Le dichiarazioni

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato stamattina in conferenza stampa da Singapore, dove il Diavolo si trova attualmente in tournée. Mercoledì 23 luglio, alle 13:30 ora italiana, sfida all'Arsenal del manager basco Mikel Arteta.