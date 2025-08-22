Milan, Allegri: “Mercato? Lavoriamo insieme alla società. Sono contento”

Milan-Cremonese, i rossoneri si preparano al debutto stagionale in Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri ha già iniziato la stagione, vincendo per 2-0 nei trentaduesimi di Coppa Italia contro il Bari. Ora spazio al campionato con la prima partita in programma domani sera a San Siro. Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato alla vigilia di Milan-Cremonese in conferenza stampa.
MILAN-CREMONESE
Milan, Allegri: "Mercato? Mancano ancora 10 giorni. Credo che ..."—
Sugli arrivi e le partenze e se è a posto: "Credo che la società abbia fatto un buon lavoro sia in uscita che in entrata. Sono arrivati giocatori giovani, forti e di prospetto. Stiamo lavorando insieme. Credo che la società sia attenta e vigile, mancano 10 giorni. Però in questo momento l'importante è la partita di domani".
"Non pensare ad altro perché non serve. Sono contento di tutti quelli che ho a disposizione".
