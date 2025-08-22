Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Milan, Allegri: “L’obiettivo è giocare la Champions, ma senza porci limiti”

MILAN-CREMONESE

Milan, Allegri: “L’obiettivo è giocare la Champions, ma senza porci limiti”

Massimiliano Allegri AC Milan
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato alla vigilia di Milan-Cremonese in conferenza stampa. Le sue parole sugli obiettivi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan-Cremonese, i rossoneri si preparano al debutto stagionale in Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri ha già iniziato la stagione, vincendo per 2-0 nei trentaduesimi di Coppa Italia contro il Bari. Ora spazio al campionato con la prima partita in programma domani sera a San Siro. Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato alla vigilia di Milan-Cremonese in conferenza stampa.

Milan, Allegri: "Puntare al massimo. Obiettivo Champions, ma senza ..."

—  

Se sono stati 45 giorni di sorpresa, incanto, preoccupazione o crescita, che livello ha la squadra: "L'unica cosa da fare è puntare al massimo. Solo attraverso la convinzione mentale durante il giorno si ottengono risultati. Il campionato è come una crociera, bisogna viaggiare alla stessa velocità".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan-Cremonese, ecco le parole di Allegri alla vigilia della sfida>>>

"L'equilibrio deve regnare nel Milan, non dobbiamo dipendere dai momenti buoni o no. L'obiettivo è giocare la Champions, ma senza porci limiti. Stiamo crescendo, possiamo fare grandi cose con responsabilità e cura al dettaglio".

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA