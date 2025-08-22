Milan, Allegri: “L’obiettivo è giocare la Champions, ma senza porci limiti”

Milan-Cremonese , i rossoneri si preparano al debutto stagionale in Serie A. La squadra di Massimiliano Allegr i ha già iniziato la stagione, vincendo per 2-0 nei trentaduesimi di Coppa Italia contro il Bari. Ora spazio al campionato con la prima partita in programma domani sera a San Siro. Massimiliano Allegri , allenatore rossonero, ha parlato alla vigilia di Milan-Cremonese in conferenza stampa.

Milan, Allegri: "Puntare al massimo. Obiettivo Champions, ma senza ..."

Se sono stati 45 giorni di sorpresa, incanto, preoccupazione o crescita, che livello ha la squadra: "L'unica cosa da fare è puntare al massimo. Solo attraverso la convinzione mentale durante il giorno si ottengono risultati. Il campionato è come una crociera, bisogna viaggiare alla stessa velocità".