Milan, Allegri: “Difensori? Ne ho 4 sono sereno. Dalla panchina …”

Milan-Cremonese, i rossoneri si preparano al debutto stagionale in Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri ha già iniziato la stagione, vincendo per 2-0 nei trentaduesimi di Coppa Italia contro il Bari. Ora spazio al campionato con la prima partita in programma domani sera a San Siro. Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato alla vigilia di Milan-Cremonese in conferenza stampa.
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato alla vigilia di Milan-Cremonese in conferenza stampa. Le sue parole sulla difesa
Milan, serve un altro difensore? Le parole di Allegri sono chiare—
Se serve un centrale: "Sono sereno, ho 4 centrali di cui due possono giocare a destra. Poi a volte può giocare Jimenez o Athekame anche. Sono sereno, l'importante è stare bene tutti. Poi le 5 sostituzioni saranno determinanti. 9 volte su 10 il campionato li decidono quelli che vengono dalla panchina".
Vedremo se il Milan chiuderà il mercato con un altro rinforzo in difesa.
