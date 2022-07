Milan, Adli: “Sono un centrocampista atipico. Zidane? Andiamoci piano”

Yacine Adli, nuovo acquisto del Milan, si è presentato alla stampa in conferenza. Queste le parole del francese sul ruolo e sulle sue qualità tecniche: "Come centrocampista sono un po' atipico. Riesco a svolgerlo in diverse posizioni. Tra le mie qualità migliori ci sono il passaggio, la visione e so trovare il mio spazio".