Milan, Adli: “Pioli mi ha provato in diversi ruoli, l’importante è giocare”

Yacine Adli, nuovo acquisto del Milan, si è presentato alla stampa in conferenza. Queste le sue parole su Pioli, l'ambientamento e il ruolo in campo: "Mi sono integrato già molto bene, c'è un'atmosfera familiare. Si lavora tutti insieme per ottenere i migliori risultati. Sono contento di essere qua. Direi che sono pronto a mettermi in gioco in diversi ruoli del centrocampo. In questa prima settimana il mister mi ha provato in diversi ruoli, ma per me è importante giocare". Milan, le parole di Yacine Adli in conferenza stampa >>>