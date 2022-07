Milan, Adli e la sua associazione: “Aiuto i ragazzi in difficoltà”

Yacine Adli, nuovo acquisto del Milan, si è presentato alla stampa e ai tifosi in conferenza. Queste le dichiarazioni sulla suaassociazione: "Mi sta molto a cuore, da sempre. Volevo farlo per dare opportunità ai ragazzi della mia città che sono in situazioni di difficoltà. Facciamo molte cose con la famiglia e gli amici, ne vado molto fiero e me ne occupo personalmente. Penso sia una bella iniziativa".