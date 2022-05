Mihajlovic: “Scudetto? Inter squadra più forte, il Milan più continuo” | News

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, intervenuto in conferenza stampa ha espresso il suo pensiero sulla lotta scudetto

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Bologna, Sinisa Mihajlovic ha parlato della lotta scudetto. Queste le sue dichiarazioni: "L'Inter per me è la squadra più forte, il Milan la più continua, il Napoli forse la più fantasiosa. Sarebbe stato bello se l'avesse vinto il Napoli. Tra Milan e Inter non ho preferenze. Vedremo se vincerà la squadra più forte o la più continua. Il Sassuolo non è un avversario semplice, segna tanto e concede ma vedremo. L'Inter penso che vincerà con la Sampdoria. Il Napoli per me ha molto talento ma ha avuto diversi alti e bassi. Forse il Milan non è stata la squadra più forte ma come detto, ma la più continua sicuramente. Sul calciatore ti dico Perisic e Leao, oltre a Brozovic".