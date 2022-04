Mignani (allenatore Bari): “Ibrahimovic? Farò una chiamata a Pioli” | News

Michele Mignani, allenatore del Bari, ha scherzato in conferenza stampa su un eventuale trasferimento di Ibrahimovic in Puglia

Il Bari di Michele Mignani è già aritmeticamente promosso in Serie B. Un grande traguardo conquistato dalla squadra presieduta da Luigi De Laurentiis, con il club barese che torna in cadetteria dopo le difficoltà degli ultimi anni. Proprio De Laurentiis, in questi giorni, ha fatto una battuta in merito ad un possibile trasferimento in Puglia da parte di Zlatan Ibrahimovic. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Palermo, Mignani è tornato sul tema e ha parlato così di questo improbabile trasferimento dello svedese al Bar. "Ibra? Farò una chiamata a Pioli per capire come gestirlo", ha risposto divertito l'allenatore biancorosso.