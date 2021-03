Manchester United, Solskjaer: “Ammiro il Milan. Questi i miei infortunati”

Manchester United-Milan, parla Solskjaer

Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa per presentare il match di Europa League contro il Milan. Queste le dichiarazioni sui rossoneri e sugli infortunati: “Ho grande ammirazione per il Milan. E’ una squadra di tradizione, storia, qualità e classe assoluta. Gli infortuni? Non sono sicuro che qualcuno tornerà. David De Gea no. Donny Van De Beek, no. Juan Mata, no. Edinson, Cavani forse. Rashord, no. Non penso che sarà disponibile per domani. Non si è allenato oggi”. Questa la probabile formazione del Milan