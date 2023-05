Real Madrid, Ancelotti: “Contro il City è difficile, ma dobbiamo dare tutto”

Nella consueta conferenza stampa, Carlo Ancelotti ha parlato in vista del ritorno di Champions tra Manchester City e Real Madrid

Nella consueta conferenza stampa della vigilia, Carlo Ancelotti ha parlato in vista del ritorno della semifinale di Champions League tra Manchester City e Real Madrid : "Il nostro piano è lo stesso di sempre, vogliamo cercare di tirare fuori il meglio dalla nostra squadra sia a livello individuale sia a livello collettivo. Credo che domani possiamo fare meglio rispetto all'andata, ho rivisto il match del Bernabéu e secondo me alcune cose potevano essere fatte diversamente".

L'ex tecnico del Milan ha poi continuato: "Questo è il mio quarto anno qui. Me li sono goduti tutti, me li godo ogni giorno. Siamo vicini al raggiungimento di qualcosa di importante quest'anno, proprio come abbiamo fatto l'anno passato. Sogniamo e abbiamo grande motivazione. Sappiamo che è molto difficile, ma le difficoltà ci aiutano a dare tutto".