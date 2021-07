Maignan: “Francesi nel Milan? Ottimo, ma devo imparare l’italiano”

Mike Maignan, portiere del Milan, si è dimostrato molto determinato in conferenza stampa a voler imparare velocemente la lingua italiana

Mike Maignan, portiere del Milan, ha parlato nella giornata di oggi in conferenza stampa. Maignan si è soffermato sui diversi giocatori francesi presenti nel Milan: "E' un'ottima cosa per me. Non dobbiamo dimenticare però che siamo in Italia e quindi già sto iniziando ad imparare la lingua. Voglio farlo velocemente". Ecco le altre dichiarazioni di Maignan in conferenza stampa.