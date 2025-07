Liverpool-Milan, Slot: 'Troppi contropiedi subiti. Ma ne mancavano 7 ...'

Arne Slot, allenatore dei Reds, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa al termine della sfida tra Liverpool e Milan, valevole come seconda amichevole dei rossoneri nella Pre-Season Tour 2025 e terminata 2-4 in favore degli uomini di Massimiliano Allegri. Il tecnico olandese ha ammesso come i suoi abbiano subito troppi contropiedi nel corso del match, giustificandoli però con la mancanza di sette giocatori della prima squadra. Questo ha costretto diversi calciatori ad essere fuori ruolo e quindi a subire sortire da parte dell'avversario. Non solo, perché, comprensibilmente, ha spiegato come ci siano diversi aspetti da migliorare in vista della prossime uscite. Ecco, dunque, le sue parole in merito riportate dai colleghi di 'MilanPress.it'.