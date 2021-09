Liverpool-Milan 3-2, Klopp: “Abbiamo rischiato di perdere” | News

Jürgen Klopp, tecnico dei 'Reds', ha parlato in conferenza dopo Liverpool-Milan, prima partita del Gruppo B della Champions League 2021-22

Sulla sua reazione all'intervallo: "Non ero arrabbiato. Ce l'aspettavamo, a dirla tutta, visti i cinque-dieci minuti precedenti ai due gol. Abbiamo provato a far arrivare questo messaggio in campo, ma non ci siamo riusciti a causa della fantastica atmosfera dello stadio. A centrocampo dobbiamo essere organizzati e non lo eravamo in quel momento, per cui aspettavo l'intervallo per poter sistemare questa cosa".