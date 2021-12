Liverpool, Klopp: “Non vedo l’ora di giocare a San Siro” | News

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha rilasciato delle dichiarazioni alla vigilia della partita di Champions League contro il Milan

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Liverpool, Jurgen Klopp non ha nascosto il suo entusiasmo nel giocare al Meazza. Queste le parole dell'allenatore dei Reds. "Non vedo l'ora di giocare a San Siro. Non è la prima volta che giochiamo contro Ibrahimovic, ma è bello avere giocatori come lui e come Salah. Però non sono gli unici a scendere in campo. Risponderò domani alla domanda".