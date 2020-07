LIVE – Serie A, Sassuolo-Milan: segui con noi la conferenza di Pioli

La conferenza stampa di mister Stefano Pioli, da Milanello, inizierà, come ormai di consueto, alle ore 14:00.

ULTIME NOTIZIE LIVE MILAN – La Serie A corre, velocemente, verso il suo epilogo al ritmo di una partita ogni 72 ore. Neanche il tempo di gioire per la ‘manita‘ rifilata a ‘San Siro‘ al malcapitato Bologna di Sinisa Mihajlovic (5-1) che i rossoneri di Stefano Pioli sono già tornati a pensare al prossimo impegno di campionato. Domani sera, alle ore 21:45, al ‘Mapei Stadium‘ di Reggio Emilia si disputerà, infatti, Sassuolo-Milan, ultimo ostacolo, forse, nella corsa del Diavolo ad un sicuro posto nella prossima edizione dell’Europa League. Il tecnico rossonero, dalla sala stampa del ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), introduce i temi principali della sfida: restate su ‘PianetaMilan.it‘ per non perdervi neanche una dichiarazione in diretta di Pioli.

