Lione, Fonseca ci riprova: “Voglio un gioco offensivo e dominare la partita”

Durante la conferenza stampa di presentazione, Paulo Fonseca, nuovo tecnico del Lione, ha parlato in vista della sua nuova avventura: "Quando siamo in un club come il Lione, dobbiamo essere ambiziosi. È una buona squadra con buoni giocatori. Credo molto in questi giocatori e sono molto motivato. È stata una scelta facile perché conosco la storia del Lione, conosco la squadra. Sono molto motivato ad allenare questi giocatori e questa squadra. Il Lione è un grande club con strutture eccellenti. Inoltre, ho avuto una conversazione molto interessante con John Textor. Lui è molto ambizioso e anch’io lo sono. È facile essere motivati quando John Textor, che rappresenta il Lione, ti parla e ti spiega cosa vuole per il futuro della squadra".