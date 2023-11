Lecce, D’Aversa: “Il vero Milan è quello di martedì” | Serie A News

Su cosa cambia nel suo Lecce dopo l'infortunio di Pontus Almqvist: "Quasi sempre cerchiamo di preparare la partita in base all'avversario. C'è Gabriel Strefezza, un giocatore importante. Ci son giocatori che pur non essendo a piede invertito prediligono giocare in mezzo al campo. Nicola Sansone può darci una mano, ha fatto molti gol in carriera".

Sulle scorie della partita persa a Roma con due gol presi nel recupero: "Noi scendiamo sempre in campo per giocare a viso aperto. Il Milan è una squadra diversa, dobbiamo giocare con qualità per evitare le ripartenze. Posso garantire che il malumore dei tifosi c'era anche da parte nostra. A fine gara avrei voluto spaccare lo spogliatoio. Domani non ci possiamo permettere di concedere qualcosa nei primi o ultimi due minuti".

Sul centrocampo dei giallorossi che in Lecce-Milan potrebbe cambiare: "Loro sono completi e fisici. La scelta dei primi 11 si fa nell'ottica dell'equilibrio. Terrò conto di tutte le situazioni. Strefezza e Sansone sono più portati a giocare centralmente piuttosto che sulla fascia, ad esempio. Si cerca sempre un equilibrio. In generale ho diversi dubbi, qualche giocatore sta crescendo. Joan González e Antonino Gallo sono entrati bene".

Sulla malizia mancata al Lecce nella trasferta di Roma: "Analizziamo sempre la partita. Quando abbiamo subito il gol del pareggio volevamo vincere la partita. Questa mentalità ad inizio stagione ci ha aiutato. Poi serve lettura, gestione palla... abbiamo avuto un paio di situazioni per raddoppiare. Più che buttare la palla avremmo dovuto gestirla meglio".

Sulla Champions League che può togliere energie al Milan per domani: "Sì, ma il Milan ha una struttura di rosa per gestire queste situazioni".

Sugli infortuni di Almqvist ma anche di Lameck Banda: "L'infortunio di Banda arriva dopo un suo periodo in Nazionale. Non credo nella fortuna, ma credo che siamo stati abbastanza bravi: abbiamo avuto solo 2 infortuni muscolari. Almqvist si è fatto male in un giorno in cui pioveva ed il campo era pesante. Sotto l'aspetto numerico siamo sotto la media. Io ho cercato di non fargli fare la gara di Coppa Italia per prevenire l'infortunio".

Sui minuti che ha nelle gambe il centrocampista francese Alexis Blin: "30 minuti, ma conoscendo il ragazzo ne giocherebbe 90".

