Leao: “Rinnovo con il Milan? Decisione presa prima di firmare”

Rafael Leao, attaccante rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al rinnovo di contratto con il Milan

Sul rinnovo con il Milan: "La decisione era già stata presa prima di firmare il contratto, ho detto ai dirigenti che era quello che volevo. Quando sono arrivato al Milan la società mi ha sostenuto in maniera incredibile, non ho pensato a nessun altro club o ad andarmene, voglio fare la storia al Milan". LEGGI ANCHE:Milan, le parole di Leao sul rinnovo e non solo >>>