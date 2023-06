Leao: “Non penso alla titolarità o alla panchina, cerco sempre di migliorare”

Top del Milan, ma non titolare in Nazionale. Perché? "Non c'è motivo. Quando arrivo qui non penso a questo, ma solo a dare il massimo. Non penso a fare il titolare o la panchina, cerco di sfruttare al massimo e migliorare, sarò contento, ma la cosa più importante è rappresentare la Nazionale". LEGGI ANCHE:Milan, le parole di Leao sul rinnovo e non solo >>>