Lazio, Sarri: “Milan squadra forte, ma noi stiamo crescendo” | Serie A News

Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Milan

Sugli infortunati: "La settimana è stata difficilissima viste le situazioni di alcuni assenti. Abbiamo avuto alcuni giocatori influenzati, vediamo se riusciamo a recuperare qualcuno e se in queste poche ore che ci mancano riusciamo a mettere il focus giusto sulla gara. Per la lotta in Europa si giocherà tutto punto a punto. Io non mi faccio condizionare dal finale cdi stagione su quello che sarà il futuro. Mi faccio condizionare dalle parole del presidente".

Sulla protesta dei tifosi: "Non penso che la protesta possa condizionare la squadra, potrebbe accadere solo in caso di mancanza totale di sostengo. Del resto non parliamo, che siano o pochi ci sostengono sempre i tifosi. Per noi il pubblico è determinante e ci piacerebbe essere sostenuti per tutta la partita. Milinkovic sembra stare meglio rispetto a quelli che si erano influenzati. Fino a domani pomeriggio non avremo idea su chi far giocare". Intanto i rossoneri pensano ad un talento esploso in Youth League.