Lazio, Sarri e il Liverpool: “Klopp il primo anno arrivò 12°, poi vinse tutto”

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato dei risultati attuali, ma c'è bisogno di avere una visione per Il futuro. L'esempio Liverpool è calzante. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "Bisogna avere le idee chiare: quando il Liverpool prese Klopp il primo anno arrivò 12° e il secondo 8°, poi ha vinto tutto. Non penso poi di essere come lui, è molto meglio di me. Secondo me bisogna mettersi seduti per programmare due o tre sessioni di mercato, non mettersi alla finestra per trovare singole occasioni. Così facendo, in 2-3 finestre costruisci una squadra seria".