Lazio, Romagnoli: “Il gioco di Sarri mi piace di più di quello di Pioli”

Alessio Romagnoli, ex capitano del Milan, si è presentato in conferenza stampa come nuovo difensore della Lazio. Tra gli argomenti le differenze tra Maurizio Sarri e Stefano Pioli e la numero 13 di Alessandro Nesta. Queste le dichiarazioni riportate da 'TuttoMercatoWeb'.

Qual è stato il momento in cui hai capito di essere un giocatore della Lazio? “L’ho sempre sperato, come il Direttore ha detto. La volontà di entrambi c’è sempre stata, ringrazio il Presidente e il Direttore di questa opportunità. La mia famiglia è felice, mi ha sempre supportato”

Come stai? La pubalgia? “Molto meglio rispetto a prima, mi manca ancora qualcosina ma sto lavorando bene”.

Com’è il gioco di Sarri rispetto a quello di Pioli? “Un gioco più tattico. Con Pioli c’era più uno contro uno a tutto campo, qui c’è un gioco diverso, più adatto a me e che mi piace di più”.

Gli obiettivi? “Secondo me questa squadra è forte, credo che dobbiamo puntare alla Champions, anche l’anno scorso avrebbe potuto fare di più. E adesso il gruppo è ancora più forte. Per me sarà importante giocare di più rispetto all’anno scorso. Voglio fare qualcosa di importante qui”.

Hai il 13 di Nesta, le emozioni? “Il paragone con Nesta non si deve fare, è sbagliato. È stato il mio idolo, l’emozione è tanta però. L’ho conosciuto ma ultimamente non ho parlato con lui”.

Inizierai la tua avventura alla Lazio contro Mihajlovic, che ti ha lanciato alla Sampdoria. "Per me è stato importantissimo, sia alla Samp che al Milan. Lo ringrazierò sempre per questo".