Lazio-Milan, Pioli: “Sapevamo di stare bene. Ecco come sta Calhanoglu”

MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato così, in conferenza stampa, l’esito del match Lazio-Milan 0-3 dello stadio ‘Olimpico‘ di Roma. Queste le dichiarazioni di Pioli: “Sapevamo di stare bene e di poter fare bene stasera. Noi arbitri dello Scudetto? Noi vogliamo essere solo arbitri del nostro cammino. Stiamo già pensando alla prossima gara contro la Juventus, abbiamo archiviato questa vittoria. Giocare ogni tre giorni non è facile e noi abbiamo bisogno di tutte le energie”.

Sulle sostituzioni: “Anche chi è entrato a Ferrara ha fatto bene. I giocatori sono disponibili e sanno che non è importante il minutaggio ma come si scende in campo. Ho delle ottime scelte e chi non è stato scelto all’inizio deve sapere comunque che può essere determinante. Se non sei concentrato nel nostro campionato i risultati non arrivano”.

Su Calhanoglu: “Ha avuto un affaticamento muscolare al polpaccio, spero che sia solo un affaticamento ma ad oggi non so se sarà disponibile per martedì. Mi auguro di sì perché sta dimostrando di essere molto importante per noi”.

PER LE PAGELLE DEI CALCIATORI ROSSONERI STILATE DALLA NOSTRA REDAZIONE, CONTINUA A LEGGERE >>>