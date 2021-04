Lazio-Milan, Pioli: “Il secondo gol ha complicato la partita. Lazio più brava”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Lazio-Milan, 'Monday Night' del 33° turno di Serie A

Sulla gara : "L’analisi è che negli episodi la Lazio è stata più brava di noi, ci ha messo più qualità. Noi abbiamo fatto sicuramente un ottimo primo tempo ma dovevamo pareggiare perché abbiamo avuto le occasioni per pareggiare. Poi il secondo gol non regolare ha complicato la partita".

Sugli episodi decisivi : “Sono stati due. Il gol della Lazio che li ha messi nelle condizioni di sfruttare al meglio le loro caratteristiche, merito della Lazio e colpa nostra, e il secondo gol. Non dico che ha chiuso la partita ma la sicuramente l’ha resa più difficile di quella che era”.

Sulla superiorità della Lazio: “Nell’aggredire direi di no, ci ha aspettati bassa ed è stata molto brava a ripartire. La Lazio è stata più brava di noi ad andare in vantaggio. Era una partita dove chi andava in vantaggio avrebbe avuto situazioni favorevoli e loro sono stati bravi a sfruttare gli spazi che gli abbiamo concesso”.