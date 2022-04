Lazio-Milan 1-2, Pioli: “Svegliamoci con la fame di vincere e giochiamo così”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo Lazio-Milan, partita della 34^ giornata della Serie A 2021-2022

Cosa ha detto ai giocatori? “Che sono dei leoni. Non è l’animale più intelligente, né il più veloce e neanche il più grande. Ma sa che deve mangiare e tutte le mattine si sveglia con la fame di mangiare. Noi ogni partita dobbiamo giocare con la fame di vincere”.

Avrebbe firmato per una sfida con l’Inter? “Il nostro obiettivo era migliorare il campionato scorso. Siamo già con cinque punti, ma ora vogliamo provare a stare davanti fino all’ultima giornata. Ma serviranno ancora prestazioni di alto livello. In questo momento del campionato sono importante tutti gli aspetti, ma la mentalità è determinante. Non credo che ci sia una squadra meno motivata dell’altra”.