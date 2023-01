Lazio-Milan, Pioli: “Sono qui perché devo, vorrei tornare subito a lavorare”

Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo Lazio-Milan, partita della 19^ giornata della Serie A 2022-2023.

L'allenatore rossonero Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa al termine di Lazio-Milan , posticipo della 19^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltosi allo stadio 'Olimpico' di Roma . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla formazione uguale a Riyadh: "Era la formazione migliore per stasera".

Se è rischiosa la tattica dell'uno vs uno: "Oggi non siamo andati uno vs uno. Sono qui perché devo, ma preferirei tornare subito a lavorare e parlare poco. Abbiamo aspettato sotto palla, ma abbiamo sbagliato scelte difensive".