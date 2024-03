Lazio-Milan, Lotito rincara: “Siamo stati violentati. Trauma psicologico”

Lazio-Milan, Lotito non ci sta

"Siamo stati violentati, la squadra è mortificata, ha subito un trauma di carattere psicologico. Quando un sistema non garantisce più credibilità, ti rivolgi a chi è preposto a far rispettare le leggi. A quali sedi ci rivolgeremo? A quelle a cui si rivolgono tutti i cittadini quando c'è violazione di leggi e di norme. Questa è stata la 'storia di una morte annunciata'. Non è la prima volta. Quando si verificano in modo reiterato alcune situazioni, viene meno la valutazione del merito sportivo. O il sistema è in grado di correggersi in totale autonomia, o ci si deve rivolgere a un organismo terzo".