Lazio-Milan, Inzaghi: “Oggi era una finale, Correa è formidabile”

Simone Inzaghi, tecnico biancoceleste, ha parlato in conferenza stampa al termine di Lazio-Milan, 'Monday Night' dell'Olimpico

Sul ritorno dopo il Covid: "Non è stato semplice stare 18 giorni a casa con tutta la famiglia positiva. Abbiamo fatto tutte le procedure, ora ci godiamo la serata. È stato un piacere vedere oggi la squadra giocare così. Avremo tante partite ravvicinate, ma dobbiamo dare tutti il massimo. Abbiamo vinto 13 delle ultime 17 gare e nel girone di ritorno stiamo tenendo lo stesso ritmo di Inter e Atalanta. Peccato aver perso punti all'andata, ma non dimentichiamo che abbiamo giocato con 11 o 12 indisponibili".

Su Correa: "Un giocatore formidabile che è molto molto intelligente, si sacrifica tanto anche per la squadra. Sono contento per i due gol: quando sta bene ha dimostrato di poter fare bene anche tre gare consecutive".

Sulla vittoria: "Per noi col Milan era una finale, era l'ultima chance per restare attaccati alle altre. Lucas Leiva è stato bravissimo, devo fare i complimenti a lui e alla squadra. Gi episodi fanno parte del calcio, giovedì ci hanno punito oggi no. Oggi credo che se non ci fosse stato Donnarumma la vittoria sarebbe stata più rotonda: ha fatto due parate fenomenali su Immobile e Correa. Anche il palo di Immobile è incredibile. Siamo stati superiori".